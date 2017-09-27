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00:33 | Футбол — Лига чемпионов

Джордан Хендерсон: "В другой день "Ливерпуль" бы выиграл у "Спартака" со счетом 3:0 или 4:0"

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Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после ничьей со "Спартаком"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что "красные" должны были выигрывать. По его мнению, если бы игра состоялась в другой день, то его команда бы выиграла с крупным счетом.

– Должны были выигрывать, а потому, естественно, разочарованы, – цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона. – Если вспомнить, как складывалась игра, какие моменты мы создали, то куда логичнее была бы наша убедительная победа. В другой день мы бы выиграли со счетом 3:0 или 4:0.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль" //
"Спартак" опять пропустил контратаку века. Помогите!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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новодел

а чем этот день плох?

01:03

Lexys1

в другой день промес и глушаков бы вам добавили...

00:50