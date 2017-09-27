Джордан Хендерсон: "В другой день "Ливерпуль" бы выиграл у "Спартака" со счетом 3:0 или 4:0"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после ничьей со "Спартаком"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что "красные" должны были выигрывать. По его мнению, если бы игра состоялась в другой день, то его команда бы выиграла с крупным счетом.

– Должны были выигрывать, а потому, естественно, разочарованы, – цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона. – Если вспомнить, как складывалась игра, какие моменты мы создали, то куда логичнее была бы наша убедительная победа. В другой день мы бы выиграли со счетом 3:0 или 4:0.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль" //

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