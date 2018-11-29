Джордан Хендерсон: "Сегодня был не день "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после поражения от "ПСЖ" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2) отметил, что "красные" рассчитывали на победу. По его мнению, выход в плей-офф в руках его команды.

- Мы разочарованы, - цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона. - Мы думали, что достаточно хороши, чтобы выиграть здесь. Но сегодня был не наш день. Мы бились до конца, но теперь нам нужно надеяться на победу в заключительном туре на "Энфилде". Теперь нам нужно добыть положительный результат в матче против "Наполи". Все в наших руках.