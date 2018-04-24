Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" разочарован двумя пропущенными голами"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после победы над "Ромой" (5:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов отметил, что разочарован игрой команды в последние 20 минут. По его словам, в целом Ливерпуль сыграл хорошо.

– Мы разочарованы двумя пропущенными голами, потому что чувствовали, что держим ситуацию под контролем, – цитирует Хендерсона официальный сайт УЕФА. – В то же время мы хорошо сыграли, выиграли этот матч, и теперь отправимся в Рим с преимуществом в три мяча.

Последние 20 минут мы демонстрировали не свой футбол. Первый гол "Ромы" заставил нас понервничать. Не знаю, почему. Мы должны сохранять уверенность до конца.