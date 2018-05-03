Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" не может обойтись без проблем"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что его команда показала неплохой футбол, несмотря на поражение от "Ромы" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Итальянский клуб победил 4:2, но уступил по сумме двух встреч 6:7.

– Мы не можем обойтись без проблем. Мы могли быть более эффективны в контратаках, но в целом кроме последних 10 минут второго таймы мы действовали очень хорошо, – цитирует официальный сайт УЕФА Хендерсона. – Думаю, мы должны быть довольны своим выступлением.