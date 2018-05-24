Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" напишет историю в финале Лиги чемпионов"

Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон верит в победу своей команды в предстоящем финале Лиги чемпионов. "Красные" встретятся с мадридским "Реалом".

– Через 20 или 30 лет вы оглянетесь и скажете, что "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в 2018 году, – цитирует 27-летнего англичанина Mirror, – мы голодны до победы и нам достаточно этого для того, чтобы быть успешными.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Хендерсон провел 11 матчей.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.