Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" и должен играть в Лиге чемпионов"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон доволен тем, как его команда провела ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом" (4:2). В первой встрече "Ливерпуль" победил со счетом 2:1.

– Это был блестящий вечер, атмосфера невероятная, – цитирует ВВС Хендерсона. – Мы сразу задали высокий темп. Пропустили два гола, поэтому нам есть над чем работать. Но в целом рады вернуться в Лигу чемпионов. Там "Ливерпуль" и должен играть. Возвращение туда было нашей целью, и мы ее добились. Я в восторге от игроков и болельщиков. Мы можем играть против больших команд.