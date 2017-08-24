Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" хочет побеждать лучшие команды в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после победы над "Хоффенхаймом" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (4:2) отметил атмосферу на стадионе. Также он рассчитывает на успешное выступление в групповом турнире.

- Атмосфера на стадионе была блестящей, мы забили отличные голы, - цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона. - Очевидно, мы разочарованы пропущенными мячами, но в конце концов мы вышли в групповой турнир. Удивительно, что я вернулся в Лигу чемпионов. Но "Ливерпуль" не просто хочет быть в Лиге чемпионов, а хочет побеждать лучшие команды.