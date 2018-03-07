Джордан Хендерсон: "Конечно, "Ливерпуль" хотел выиграть, но главное, что мы прошли дальше"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что его команда выполнила главную задачу – прошла "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В среду англичане забить не смогли, и матч завершился вничью 0:0. В первой игре "Ливерпуль" победил на выезде 5:0.

– Мы вышли в следующий этап, и это самое главное. Конечно, нам хотелось выиграть в этом матче, но мы очень уважаем "Порту, они сегодня сыграли на высоком уровне, – цитирует BT Sport Хендерсона. – Сегодня нам не удалось забить, но мы уже готовися к новой встрече, в выходные нам предстоит большой матч чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед".