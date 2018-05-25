Джордан Хендерсон: "Клопп - это козырь "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон ответил на вопросы журналистов накануне финала Лиги чемпионов в Киеве. Он подчеркнул, что считает главного тренера Юргена Клоппа козырем команды, передает из Киева спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- О вас говорят как о новом Джеррарде. Как вы справляетесь с этой ролью?

- Да нормально все. И тут дело не во мне, а в команде. Как сыграет команда, такой и будет результат. И мы не думаем много о прошлом. Мы должны создавать свою историю.

- Ровно 13 лет назад "Ливерпуль" сотворил чудо в Стамбуле. Может, вам пересмотреть матч?

- Опять же, нам не нужна экстра-мотивация. Мы здесь и сделаем все, чтобы сотворить свое чудо.

- Можете сравнить Юргена Клоппа и Зинедина Зидана?

- Как же я могу сравнить, если не играл под руководством Зидана? Могу сказать так – это здорово, что у нас есть такой тренер. Клопп – наш козырь.