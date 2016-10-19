11:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Джон Стоунс: "Я не боюсь играть против Месси"

0
0
0

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс отметил, что не испытывает страха перед "Барселоной" в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, в каталонской команде нужно уделять особое внимание не только Лионелю Месси.

– Я не боюсь играть против Месси, – цитирует A Bola Стоунса. – Думаю, мы способны сыграть с лучшими, чтобы оценить свои силы. Я считаю Месси лучшим игроком мира. Он уникален. Но мы готовы к такому вызову. Обращу внимание, что Месси не единственный, кто может создать проблему. Ведь речь о сильной команде.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ