Джон Стоунс: "Я не боюсь играть против Месси"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс отметил, что не испытывает страха перед "Барселоной" в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, в каталонской команде нужно уделять особое внимание не только Лионелю Месси.

– Я не боюсь играть против Месси, – цитирует A Bola Стоунса. – Думаю, мы способны сыграть с лучшими, чтобы оценить свои силы. Я считаю Месси лучшим игроком мира. Он уникален. Но мы готовы к такому вызову. Обращу внимание, что Месси не единственный, кто может создать проблему. Ведь речь о сильной команде.