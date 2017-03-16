Джон Стоунс: "Теперь "Манчестер Сити" снова нужно пробиваться в Лигу чемпионов"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Монако" (1:3) отметил, что его команда плохо сыграла в обороне. По его словам, теперь "горожанам" необходимо снова завоевать место в этом турнире.

- Мы сыграли очень плохо в обороне в первом тайме, - приводит ВВС слова Стоунса. - Хотели исправить это, но наши действия были недостаточно четкими. Было много брака. Во втором тайме должны были забивать больше. Сейчас тяжело говорить, но теперь нужно снова завеовать право на Лигу чемпионов.