07:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Джон Стоунс: "Сити" пропустил три мяча – над этим надо работать"

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Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс после победы над "Монако" (5:3) в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что команде нужно работать над тем, чтобы меньше пропускать. Отметим также, что Стоунс в этой встреча стал автором одного из мячей своей команды.

– Было забито много голов, – приводит официальный сайт УЕФА слова Стоунса. – Мы пропустили три мяча – над этим надо работать. Но "Сити" проявил командный дух и огромное желание победить. Что касается лично меня, было приятно внести вклад в победу.

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Материалы REN-TV

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