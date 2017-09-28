Джон Брэдли: "Слуцкому не хватало качественных исполнителей, а у Гончаренко команда еще слабее"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в интервью "СЭ" подвел итоги встречи ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" и отметил, что у армейцев есть проблемы с составом.

– Ни одного новичка этим летом. Одна из причин поражения?

– Я бы взял шире – нехватка покупок в последние годы дает о себе знать. И Леониду Слуцкому не хватало качественных исполнителей, а у Гончаренко команда еще слабее. Да, в ЦСКА есть перспективные молодые футболисты, но их слишком рано называть стабильными игроками основы. Даже Кучаева с Жамалетдиновым.

– Но они забили два последних мяча ЦСКА в Лиге чемпионов.

– Гол на 90-й минуте при счете 0:4 не значит ничего – только для молодого игрока он важен. Честно говоря, я уверен, что Виктор Гончаренко не выпускал бы их, если бы скамейка была длиннее. Но никого нет. ЦСКА и "Атлетико" – две единственные команды в Лиге чемпионов без новичков, но мадридцам их просто запрещено было регистрировать. А ЦСКА?

– Ну хоть вратарская позиция сильна. Согласны?

– Без Акинфеева ЦСКА пропустил бы десять, так что он спас команду от позора. Кстати, я не понимаю, почему в моей ленте Твиттера русские до сих пор считают его серию с пропущенными мячами. Он же играл на ноль в отборочных матчах! (Гоша ЧЕРНОВ)