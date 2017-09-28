Джон Брэдли: "Головин усилит почти любую команду Европы"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в интервью "СЭ" подвел итоги встречи ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" и отметил, что Александр Головин - единственный позитивный момент в игре армейцев.

– Хоть что-нибудь позитивное в игре с "МЮ" увидели?

– Головина. Ему нужно как можно скорее уезжать из России, он должен играть в футбол более высокого калибра. Это лучший российский игрок, даже лучше Кокорина и Смолова. Я очень боюсь, что он останется в России, и мы никогда не узнаем, каков его истинный потенциал, потому что он упрется в потолок и перестанет прогрессировать в какой-то момент.

– Полгода назад вы говорили, что он еще не созрел для "Арсенала". А сейчас?

– Он усилит почти любую команду Европы. Его уровень – "Арсенал", "Атлетико", дортмундская "Боруссия". (Гоша ЧЕРНОВ)