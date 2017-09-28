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12:29 | Футбол — Лига чемпионов

Джон Брэдли: "Головин усилит почти любую команду Европы"


Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в интервью "СЭ" подвел итоги встречи ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" и отметил, что Александр Головин - единственный позитивный момент в игре армейцев. 

 
Вчера. Москва. ЦСКА - &quot;Манчестер Юнайтед&quot; - 1:4. Игорь АКИНФЕЕВ не раз спасал свою команду, несмотря на четыре пропущенных мяча.Джон Брэдли: "Без Акинфеева ЦСКА пропустил бы десять"

– Хоть что-нибудь позитивное в игре с "МЮ" увидели?

– Головина. Ему нужно как можно скорее уезжать из России, он должен играть в футбол более высокого калибра. Это лучший российский игрок, даже лучше Кокорина и Смолова. Я очень боюсь, что он останется в России, и мы никогда не узнаем, каков его истинный потенциал, потому что он упрется в потолок и перестанет прогрессировать в какой-то момент.

– Полгода назад вы говорили, что он еще не созрел для "Арсенала". А сейчас?

– Он усилит почти любую команду Европы. Его уровень – "Арсенал", "Атлетико", дортмундская "Боруссия". (Гоша ЧЕРНОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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