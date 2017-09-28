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14:40 | Футбол — Лига чемпионов

Джон Брэдли: "Фернанду удался классный удар, а Ещенко был неудержим"


 
Вчера. Москва. ЦСКА – &quot;Манчестер Юнайтед&quot; – 1:4. Игорь АКИНФЕЕВ не раз спасал свою команду, несмотря на четыре пропущенных мяча.Джон Брэдли: "Без Акинфеева ЦСКА пропустил бы десять"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в интервью "СЭ" подвел итоги встречи "Спартак""Ливерпуль" (1:1) и отметил, что защитник Андрей Ещенко провел отличную встречу.

– Гол Фернанду со штрафного – ошибка Кариуса?

– Он мог бы сыграть лучше. Фернанду удался классный удар, но Кариус явно выбрал неверную позицию.

– Ещенко признан лучшим игроком матча. Справедливо?

– Абсолютно. Он был неудержим! Еще отмечу Кутепова, Таски и Боккетти – они выдержали колоссальное давление, хотя ошибок не избежали. (Гоша ЧЕРНОВ)

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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