Джон Брэдли: "Фернанду удался классный удар, а Ещенко был неудержим"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в интервью "СЭ" подвел итоги встречи "Спартак" – "Ливерпуль" (1:1) и отметил, что защитник Андрей Ещенко провел отличную встречу.

– Гол Фернанду со штрафного – ошибка Кариуса?

– Он мог бы сыграть лучше. Фернанду удался классный удар, но Кариус явно выбрал неверную позицию.

– Ещенко признан лучшим игроком матча. Справедливо?

– Абсолютно. Он был неудержим! Еще отмечу Кутепова, Таски и Боккетти – они выдержали колоссальное давление, хотя ошибок не избежали. (Гоша ЧЕРНОВ)