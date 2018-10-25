Джибриль Сидибе: "Впечатление от игры "Монако" позитивное"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе остался доволен игрой команды с "Брюгге" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча в Бельгии завершилась вничью – 1:1.

– Это Лига чемпионов, тут нет простых матчей, – цитирует AFP Сидибе. – Впечатления позитивные. Мы хорошо сыграли. У нас были идеи, ритм. Поворотным моментом был эпизод с участием Силла, который мог забить второй мяч. Если бы он это сделал, мы оказались бы в комфортной ситуации.

Тренер в нас верит, мы ему доверяем. Постепенно все наладится. Мы восстановимся, чтобы победить "Дижон" в субботу, потому что наша главная цель – чемпионат.