Джибриль Сидибе: "Монако" способен забивать много, и по-прежнему верит в успех"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что его команда много забивает. Также он верит в выход в финал, несмотря на поражения в первой игре (0:2).

- С нетерпением ждем матча на этом стадионе, - цитирует пресс-служба УЕФА Сидибе. - Атмосфера будет превосходная. В этом сезоне мы уже доказали, что способны забивать много, и по-прежнему верим в успех. Шансы у нас остаются. Мы готовы провести отличный матч с очень сильным соперником в лице "Ювентуса".

Матч "Ювентус" - "Монако" состоится завтра, 9 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.