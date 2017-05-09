Джибриль Сидибе: "Монако" не боится атмосферы на стадионе "Ювентуса"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" заявил, что его команда не испугается атмосферы на стадионе туринцев. Напомним, что в первой встрече итальянский клуб был сильнее со счетом 2:0.

– Мы верим в себя и наши шансы на победу, – цитирует Football Italia Сидибе. – Мы проиграли в первом матче, но сделаем все возможное, чтобы бороться до конца. Должен сказать, что серия еще не закончена. Будем стараться доказать свою состоятельность.

Мы играли в Дортмунде, так что не боимся атмосферы на стадионе "Ювентуса". Мы рады быть здесь. Да, мы не фавориты, это справедливо. Но мы очень сконцентрированы. "Монако" доказал, что может много забивать.