Джибриль Сидибе: "Игроки "Монако" должны упорно работать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Брюгге" отметил, что готов сыграть. Также он добавил, что в последних играх было много позитивных моментов, несмотря на поражения.

- Я вернулся в состав и готов сыграть в этом матче, - цитирует пресс-служба клуба Сидибе. - Наша цель провести выдающийся матч в Лиге чемпионов и стать более уверенными в себе. Мы проходим через сложный период, но завтра мы играем в турнире, о котором мечтает каждый мальчишка. Нам повезло играть ответную встречу в домашних стенах, нам нужно будет показать всю свою решимость, чтобы победить.

У игроков есть проблемы в психологическом плане, у меня в первую очередь, но каждый должен осмыслить это. Мы должны упорно работать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. В последних матчах было достаточно много позитивных моментов, несмотря на результаты.