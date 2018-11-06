01:20 | Футбол — Лига чемпионов

Джибриль Сидибе: "Игроки "Монако" должны упорно работать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию"

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Защитник "Монако" Джибриль Сидибе перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Брюгге" отметил, что готов сыграть. Также он добавил, что в последних играх было много позитивных моментов, несмотря на поражения.

- Я вернулся в состав и готов сыграть в этом матче, - цитирует пресс-служба клуба Сидибе. - Наша цель провести выдающийся матч в Лиге чемпионов и стать более уверенными в себе. Мы проходим через сложный период, но завтра мы играем в турнире, о котором мечтает каждый мальчишка. Нам повезло играть ответную встречу в домашних стенах, нам нужно будет показать всю свою решимость, чтобы победить.

У игроков есть проблемы в психологическом плане, у меня в первую очередь, но каждый должен осмыслить это. Мы должны упорно работать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. В последних матчах было достаточно много позитивных моментов, несмотря на результаты.

Дополнительная информация

https://www.asmonaco.com/ru/djibril-sidibe-jespere-que-cela-va-basculer-des-demain/

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