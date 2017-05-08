Джибриль Сидибе: "Главная цель "Монако" - уйти с поля с высоко поднятой головой"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" признался, что завтра будет главное уйти с поля без сожаления. Монегаски приложат все усилия, чтобы выйти в финал, несмотря на поражения в первой игре (0:2).

- "Монако" проводит хороший сезон, завтра приложим все усилия, чтобы победить, - цитирует пресс-служба УЕФА Сидибе. - Мы разочарованы результатом первого поединка, но по-прежнему полны энтузиазма. У нас много юных, но при этом очень талантливых футболистов. Главная цель - уйти с поля в конце матча с высоко поднятой головой, не испытывая чувство сожаления

Матч "Ювентус" - "Монако" состоится завтра, 9 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.