09:37 | Футбол — Лига чемпионов

Джейсон Денайер: "Лион" победил "Манчестер Сити" за счет слаженности"

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Защитник "Лиона"  Джейсон Денайер доволен тем, как команда сыграла на выезде с "Манчестер Сити" (2:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бельгиец считает, что это поможет его команде обрести уверенность.

– Это коллективный подвиг, – цитирует AFP Денайера. – Мы сообща работали и сделали все возможно. Победили за счет слаженности. Мы стремились не играть слишком глубоко. И в первом тайме это получалось неплохо относительно второго. Нам удалось использовать наши шансы, но после перерыва в основном защищались. Мы очень рады. Это придает уверенности команде. Это было важно, особенно с учетом нашей позиции в лиге 1.

Манчестер Сити - Лион

 

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