Джейсон Денайер: "Депай может сыграть ключевую роль, и сегодня все это видели"

Защитник "Лиона"​ Джейсон Денайер после ничьей с "Шахтером" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2) отметил, что старания команды окупились. "Ткачи" проигрывали по ходу встречи в два мяча.

– Первый тайм получился сложным для нас, но мы смогли найти ответ для соперника, выйдя из раздевалки после перерыва, - цитирует пресс-служба УЕФА Денайера. - Наши старания окупились. Правда, мы немного разочарованы, что не удалось забить третий мяч. Психологически мы были в полном порядке. С выходом Мемфиса Депая на замену у нас стали появляться моменты. Он очень хороший игрок, все это знают. Когда все подустали, а он свеж, он может сыграть ключевую роль, и сегодня все это видели.