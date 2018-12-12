01:50 | Футбол — Лига чемпионов

Джеймс Милнер: "Салах не раз приносил победы "Ливерпулю" и вновь сделал это"

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Защитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер после победы над "Наполи" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил игру Мохамеда Салаха. Также он добавил, что игра получилась тяжелой.

- Мы знали, что это будет тяжелый матч - у "Наполи" отличная команда, - цитирует пресс-служба УЕФА Милнера. - Мы показали очень хорошую игру. Знали, что надо хорошо обороняться, и все линии отлично справились с этим. Гол Мо? Это игрок мирового класса. Он не раз приносил нам победы и вновь сделал это.

Ливерпуль - Наполи

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025137/index.html

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