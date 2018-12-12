Джеймс Милнер: "Салах не раз приносил победы "Ливерпулю" и вновь сделал это"

Защитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер после победы над "Наполи" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил игру Мохамеда Салаха. Также он добавил, что игра получилась тяжелой.

- Мы знали, что это будет тяжелый матч - у "Наполи" отличная команда, - цитирует пресс-служба УЕФА Милнера. - Мы показали очень хорошую игру. Знали, что надо хорошо обороняться, и все линии отлично справились с этим. Гол Мо? Это игрок мирового класса. Он не раз приносил нам победы и вновь сделал это.