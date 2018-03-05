Джеймс Милнер: "Разница между "Ливерпулем" и "Порту" не такая уж и большая"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что его команда ответственно подходит к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту". В первой встрече англичане победили на выезде со счетом 5:0.

– Мы постоянно прогрессируем и двигаемся вперед, – цитирует официальный сайт УЕФА Милнера. – Разница между "Ливерпулем" и "Порту" не такая большая – у португальцев есть большой опыт встреч на таком уровне. Нам завтра надо провести хороший матч. В первой игре и у нас, и у них были моменты, просто мы реализовали почти все возможности, которые у нас возникали.