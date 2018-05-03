Джеймс Милнер: "Кто-то знает, как вывести логотип Лиги чемпионов с лица?". Фото

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер пошутил по поводу своего автогола в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ромы". Английский клуб уступил "Роме" 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч – 7:6. Милнер в первом тайме отправил мяч в свои ворота после того, как снаряд попал ему в голову и отскочил в створ.

"У кого-нибудь есть какие-то советы, чем можно вывести логотип Лиги чемпионов с лица?", – спросил Милнер в "Твиттере".



