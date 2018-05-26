12:13 | Футбол — Лига чемпионов

Джейми Реднапп: "Не удивлюсь, если "Ливерпуль" разгромит "Реал"


Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Реднапп сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".

 - Меня совсем не удивит, если "Ливерпуль" разгромит "Реал", - цититрует англичанина официальный сайт УЕФА. -  У мерсисайдцев сумасшедшее нападение, а "Реал" далеко не безгрешен в обороне.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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