Джейми Реднапп: "Не удивлюсь, если "Ливерпуль" разгромит "Реал"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Реднапп сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".

- Меня совсем не удивит, если "Ливерпуль" разгромит "Реал", - цититрует англичанина официальный сайт УЕФА. - У мерсисайдцев сумасшедшее нападение, а "Реал" далеко не безгрешен в обороне.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.