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17:39 | Футбол — Лига чемпионов

Джеррард покинул матч молодежек "Спартака" и "Ливерпуля" в сопровождении ОМОНа

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Главный тренер молодежной команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард был вынужден покинуть матч Юношеской Лиги чемпионов против "Спартака" (1:2) в сопровождении сотрудников ОМОНа. Причиной стало большое внимание к нему со стороны фанатов. Большая группа болельщиков обступила автобус "Ливерпуля" в попытке сфотографироваться с легендой команды. 

Матч группового турнира Лиги чемпионов между основными командами "Спартака" и "Ливерпуля" состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Да ладно, на такого человека и еще нападать? Думаю он и сам с удовольствием раздал всем автографы.

17:45