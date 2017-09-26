Джеррард покинул матч молодежек "Спартака" и "Ливерпуля" в сопровождении ОМОНа

Главный тренер молодежной команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард был вынужден покинуть матч Юношеской Лиги чемпионов против "Спартака" (1:2) в сопровождении сотрудников ОМОНа. Причиной стало большое внимание к нему со стороны фанатов. Большая группа болельщиков обступила автобус "Ливерпуля" в попытке сфотографироваться с легендой команды.

Джеррарда вывели как президента! 50 охранников и телохранителей. Аххаха! pic.twitter.com/a3gz8aKb6p – Mike Goncharov (@gribo4ki) 26 сентября 2017 г. Матч группового турнира Лиги чемпионов между основными командами "Спартака" и "Ливерпуля" состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.