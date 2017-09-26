Джеррард побегал по Красной площади

За несколько часов до начала матча юношеской Лиги УЕФА между "Спартаком" и "Ливерпулем" легенда английского клуба, а ныне главный тренер молодежного состава мерсисайдцев Стивен Джеррард совершил утреннюю пробежку в центре Москвы. В частности экс-хавбек вместе со своим штабом несколько минут на бегу любовался Красной площадью.

Некоторым любителям футбола, которые находились там в это время, удалось сделать фото со звездой. Но только тем, кто поддерживает хорошую спортивную форму: Джеррард не собирался останавливаться ради селфи, и желающим тоже пришлось пробежаться. (Филипп ПАПЕНКОВ)