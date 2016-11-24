01:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Джером Боатенг: "Мы слишком легко позволили "Ростову" забить"

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Защитник "Баварии" Джером Боатенг после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:3) выразил сожаление по поводу поражения. По словам футболиста, мюнхенцы слишком легко позволили российской команде забить.

– Мы слишком легко позволили сопернику забить, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Боатенга. – Мы должны лучше обороняться как команда.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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waleriy

Ростов должен играть в следующем году в еврокубках вместо цска

14:06

Felix BARSA

Сам Боатенг провалил матч,а теперь оправдывается!

10:10

ростовский свин

лично для боатенга этот матч двойне неприятен : ладно когда месси сажает на пятую точку- это понятно и простительно ------------- но когда каккой то(по европейским меркам каккой то и то пока) - Азмун так раздевает чемпиона мира))))))))))))))))))

09:31

Басист

Ага, "мы")) А особенно лично Вы, Жером)))) Но так-то мы не в претензии, можете в будущем сезоне на "бис" повторить

02:40

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