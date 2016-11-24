Джером Боатенг: "Мы слишком легко позволили "Ростову" забить"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:3) выразил сожаление по поводу поражения. По словам футболиста, мюнхенцы слишком легко позволили российской команде забить.
– Мы слишком легко позволили сопернику забить, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Боатенга. – Мы должны лучше обороняться как команда.
waleriy
Ростов должен играть в следующем году в еврокубках вместо цска
14:06
Felix BARSA
Сам Боатенг провалил матч,а теперь оправдывается!
10:10
ростовский свин
лично для боатенга этот матч двойне неприятен : ладно когда месси сажает на пятую точку- это понятно и простительно ------------- но когда каккой то(по европейским меркам каккой то и то пока) - Азмун так раздевает чемпиона мира))))))))))))))))))
09:31
Басист
Ага, "мы")) А особенно лично Вы, Жером)))) Но так-то мы не в претензии, можете в будущем сезоне на "бис" повторить
02:40