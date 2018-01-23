Джером Боатенг: "Бавария" – не главный претендент на победу в Лиге чемпионов"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг в преддверии матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бешикташем" выразил мнение, что мюнхенцы не являются фаворитом в борьбе за трофей. При этом футболист подчеркнул, что их команда пользуется уважением в Европе.

– У нас сильная команда. "Бавария" не входит в число главных претендентов на победу Лиге чемпионов, но нас уважают, – приводит dazn.com слова Боатенга. – В двухматчевом противостоянии может случиться все, что угодно. И это не зависит от того, кто твой противник.