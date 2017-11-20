Дженк Тосун: "Хотеть слишком многого в Лиге чемпионов - не слишком мудро"

Нападающий "Бешикташа" Дженк Тосун хочет забить еще больше голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На данный момент на счету 26-летнего турка четыре забитых мяча.

- Лига чемпионов - самый важный турнир, в котором играют лучшие из лучших, - цитирует пресс-служба УЕФА Тосуна. - Десять очков в четырех матчах - отличный результат, и я очень рад, что мне удалось забить четыре гола за это время. Но я хочу забить еще больше.

- Осмеливаетесь ли вы уже сейчас думать об 1/8 финала?

- Ставить высокие цели - это хорошо, но хотеть слишком многого в таком турнире - не слишком мудро. Гораздо разумнее идти по дистанции от матча к матчу. Сейчас мы хотим удачно сыграть с "Порту" и "Лейпцигом" и занять первое место в группе. Потом же снова надо будет идти от игры к игре.