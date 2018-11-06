Джеко забыл пять футболистов ЦСКА, против которых играл за "Манчестер Сити"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Также он отметил победу армейцев над "Реалом" (1:0), в которой, по его мнению, российская команда показала очень хороший футбол.

- Этот матч будет шестым против ЦСКА. Как для вас изменился соперник?

- Считаю, что ЦСКА очень сильно изменился – очень молодая команда, - сказал Джеко. - Единственный раз, когда мы с "Манчестер Сити" проиграли, "Лужники" еще не были обновлены (5 ноября 2014 года армейцы в Манчестере одержали победу со счетом 2:1. – Прим. "СЭ"). Из той команды остался только вратарь (на самом деле из победного состава ЦСКА за команду продолжают играть шесть человек – помимо Акинфеева это Фернандес, Щенников, Дзагоев, Ефремов и Набабкин. – Прим. "СЭ"). Тогда ЦСКА играл в три защитника.

Сейчас это молодая команда, которая показывает очень хороший футбол. Это было видно по матчу с "Реалом". Мы сделаем все возможное, чтобы победить. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

Матч ЦСКА – "Рома" состоится завтра, 7 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры – 20.55 по московскому времени.

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