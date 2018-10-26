Джеко, забивший два гола ЦСКА, признан лучшим игроком недели

Болельщики выбрали нападающего "Ромы" Эдина Джеко лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 3-го тура группового турнира турнира.
Босниец, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в игре с ЦСКА (3:0), обошел в голосовании, проходившем на официальном сайте УЕФА, нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, полузащитника "Манчестер Сити" Давида Сильву и защитника дортмундской "Боруссии" Ашрафа Хакими.
Джеко претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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