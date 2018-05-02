Джеко, Эль Шаарави и Шик - в атаке "Ромы" на матч с "Ливерпулем"

Стали известны стартовые составы "Ромы" и "Ливерпуля" на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. В атаке у хозяев сыграют Эдин Джеко, Стефан Эль-Шаарави и Патрик Шик.

Полностью составы выглядят следующим образом:

"Рома": Алиссон - Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов - Наингголан, Де Росси, Пеллегрини - Шик, Джеко, Эль-Шаарави;

Запасные: Скорупски, Жуан Жезус, Бруну Перес, Гоналон, Жерсон, Ундер;

"Ливерпуль": Кариус - Александр-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон - Хендерсон, Милнер, Вайналдум - Салах, Фирмину, Сане.

Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Ингс, Соланке, Вудберн.

Напомним, первый матч между "Ливерпулем" и "Ромой" завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:2. Вторая игра стоится сегодня, 2 мая. Начало – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.