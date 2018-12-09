Джефферсон Фарфан: "Сделаю все для победы над "Шальке"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассчитывает на успешную игру команды на выезде в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке". В последнем матче чемпионата России с "Оренбургом" (2:1) перуанец оформил дубль.

– Очень рад, что мы добились победы. Тяжелый матч, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Фарфана. – "Оренбург" хорошо играл на контратаках. Пришлось много бегать и бороться.

– Два гола за пять минут – самый быстрый дубль в карьере?

– Думаю, да. Но главное, что мы победили. Настрой перед последним матчем года с "Шальке" позитивный.

– "Шальке" – не чужая для вас команда. С каким настроением летите в Германию?

– Я провел в "Шальке" семь великолепных лет. Но сейчас я игрок "Локомотива" и сконцентрирован на задачах команды. Могу заверить, что сделаю все для победы во вторник.