Джефферсон Фарфан: "Для "Локо" матч с "Галатасараем" будет как финал"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" (1:4) отметил, что у команды было мало моментов. По его словам, следующая игра в этом турнире будет для железнодорожников сродни финалу.

- Это был тяжелый матч против команды, которая обладает прекрасной атакой, а пропущенный гол сделал его еще труднее, - приводит пресс-служба УЕФА слова Фарфана. - Мы пытались забить, но у нас было мало моментов. Матч с "Галатасараем" будет для нас как финал, также как и игра с "Шальке". Мы должны выполнить свою часть работы и добиться положительного результата.

"Локомотив", потерпев 4 поражения подряд в группе, лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемионов. Команда Юрия Семина продолжает борьбу за третье место и выход в Лигу Европы.