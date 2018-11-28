07:32 | Футбол — Лига чемпионов

Джастин Клайверт: "Перед матчем с "Реалом" у "Ромы" была большая надежда"

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Нападающий "Ромы" Джастин Клайверт после поражения от "Реала" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2) отметил, что римляне не играли достаточно командно. По его мнению, гол в конце первого тайма мог бы изменить игру.

- У "Ромы" была большая надежда перед матчем, но в итоге мы не играли достаточно хорошо как команда, - цитирует пресс-служба УЕФА Клайверта. - Забей Юндер в конце первого тайма, это определенно бы изменило игру. Счет 1:0 в нашу пользу после перерыва изменил ход встречи.

Рома - Реал

 

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