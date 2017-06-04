Джанни Инфантино: "У Буффона еще будет возможность завоевать трофей – на ЧМ-2018"

Президент ФИФА Джанни Инфантино после финального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" (1:4) выразил мнение, что победа досталась сильнейшей команде. При этом он отдал должное туринцам и подчеркнул: у голкипера "Старой синьоры" Джанлуиджи Буффона будет возможность завоевать трофей в 2018 году на чемпионате мира в России.

– "Ювентус" провел великолепный первый тайм, – приводит Premium Sport слова Инфантино. – Это был зрелищный финал с участием классных команд. Однако я считаю, что победу одержала лучшая из них. Не будем забывать, что в следующем году у Буффона еще будет возможность завоевать трофей – на чемпионате мира.