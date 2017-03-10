Джанни Инфантино: "Пенальти на Суаресе? Видеоповторы избавят нас от явных судейских ошибок"

Президент ФИФА Джанни Инфантино не стал комментировать судейские решения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "ПСЖ" (6:1). По его словам, в будущем технология видеоповторов поможет судьям не допускать ошибки.

– Мы увидели невероятный матч, – цитирует Marca Инфантино. – Это говорит о том, что футбол – фантастическая игра. Пенальти на Суаресе? Мы не можем сказать, был ли он несправедливым. Это на усмотрение судьи. Но игра меняется. Обсуждая внедрение видеоповторов, мы подчеркиваем, что нужно быть осторожными. Потому что футбол невероятен. Всякий раз, когда вы думаете, что видели все, происходит нечто, с чем вы еще не сталкивались. Надеюсь, эта технология в будущем избавит нас от явных судейских ошибок. А в конкретном этом случае не знаю, была ли явная ошибка.