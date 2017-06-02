Джанлука Дзамбротта: "Ключевую роль в финале сыграет Дани Алвес"

Бывший защитник "Ювентуса" и "Барселоны" Джанлука Дзамбротта ждет равной игры в финале Лиги чемпионов. По его мнению, ключевую роль во встрече сыграет защитник туринцев Дани Алвес.

- Финал будет равным, в нем встретятся две великие команды, - цитирует пресс-служба УЕФА Дзамбротту. - "Юве" сыграет увереннее, чем два года назад. У туринцев отличная оборона, и команда решительно настроена взять трофей после долгого перерыва.

Впрочем, "Реал" очень хочет войти в историю, выиграв турнир два года подряд. Криштиану Роналду – символ этой команды, стремящейся побеждать всегда и везде. Но мне кажется, что ключевую роль в финале сыграет Дани Алвес. Он блестяще провел за "Юве" последние матчи, надеюсь, завтра он снова будет на высоте.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.