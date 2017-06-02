Джанлуиджи Буффон: "Золотой мяч" был бы хорошей наградой, но я об этом не думаю"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признался, что не думает о получении "Золотого мяча". Он подчеркнул, что его команда нацелена на победу в финале Лиги чемпионов с "Реалом".

– "Золотой мяч" был бы хорошей наградой, – цитирует AFP Буффона. – Но я о нем не думаю сейчас. Это вторично. Для нас главное – победа в финале. Я ощущаю себя молодым, несмотря на возраст. Но эта встреча будет для меня особой. Не хочу ни о чем жалеть, не хочу сейчас думать о будущем.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.