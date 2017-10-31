Джанлуиджи Буффон: "Ювентус" сумел найти правильную мотивацию"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Спортинга" отметил, что команда отлично готова физически. По его словам, игроки правильно отреагировали на проблемы стартового отрезка сезона.

- Мы отлично готовы физически и хорошо чувствуем себя с точки зрения психологии, - приводит официальный сайт УЕФА слова Буффона. - Что касается проблем на старте сезона, мы отреагировали на них должным образом, сейчас мы более едины и сумели найти правильную мотивацию.

Это мой последний сезон, и я в своем решении уверен. Единственное исключение возможно, если мы выиграем Лигу чемпионов. В этом случае я постараюсь сыграть на клубном чемпионате мира. Возможно, Войчех Щенсны проведет один матч, а я - другой. Но имея вратаря такого уровня, как он, это нормально, что я уйду в сторону.