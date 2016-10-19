Джанлуиджи Буффон: "Ювентус" показал командный дух, но нам надо прибавлять"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон подчеркнул после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Лионом" (1:0), что команде должна прибавлять в игровых компонентах. Вместе с тем, он отметил волевые качества коллектива. На 35-й минуте Буффон отразил пенальти. С 54-й минуты туринцы играли в меньшинстве.

– "Ювентус" способен на большее? - приводит Tmw вопрос Буффону,

– Нам нужно прибавлять, потому что с такой игрой, которую мы показывали в равных составах, далеко не уедешь. Вдесятером команда действовала компактно, но было непросто. Мы показали командный дух, но нам есть над чем работать.

– Почему вы не праздновали после отбитых ударов?

– Не хотел впустую тратить энергию. Мы ведь были в меньшинстве. Я был полностью сосредоточен на то, что происходит на поле – этого требовала ситуация.