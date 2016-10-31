18:04 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Джанлуиджи Буффон: "Ювентус" должен быть настроен на победу в Лиге чемпионов"

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Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что его команда не может ограничиваться успехами на внутренней арене. По словам итальянского вратаря, туринский клуб должен настроиться на победу в Лиге чемпионов, где 2 ноября "Старой синьоре" предстоит встреча группового турнира с "Лионом".

- "Ювентус" не должен довольствоваться тем, что является лучшим в Италии, - приводит Gazzetta dello Sport слова Буффона. - Мы должны стать первыми в Европе. Если мы будем думать только о четвертьфинале, полуфинале или финале Лиги чемпионов, то не сможем ничего добиться.

Мы должны быть настроены на победу. У нас много новых игроков, и не всегда получается воплотить идели Аллегри на поле. Несмотря на это, я верю в силу нашей команды.

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