Джанлуиджи Буффон: "Я не думал, что "ПСЖ" может стать такой крепкой командой"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон доволен победой над "Ливерпулем" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он признался, что игра парижан превзошла его ожидания.

– Я очень доволен, потому что мы провели игру организованно и качественно, показали желание победить, – цитирует АFP Буффона. – Мы послали сильный сигнал всем конкурентам. Нам удалось победить благодаря силе и единству. Когда я играл за "Ювентус" и следил за "ПСЖ" со стороны, не думал, что команда может стать настолько крепкой. Это очень важно. Я пытаюсь использовать свой опыт, чтобы помогать команде сохранять уверенность. Это иногда важнее, чем спасать в воротах.