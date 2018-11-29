10:20 | Футбол — Лига чемпионов

Джанлуиджи Буффон: "Я не думал, что "ПСЖ" может стать такой крепкой командой"

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Вратарь "ПСЖ"  Джанлуиджи Буффон доволен победой над "Ливерпулем" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он признался, что игра парижан превзошла его ожидания.

– Я очень доволен, потому что мы провели игру организованно и качественно, показали желание победить, – цитирует АFP Буффона. – Мы послали сильный сигнал всем конкурентам. Нам удалось победить благодаря силе и единству. Когда я играл за "Ювентус" и следил за "ПСЖ" со стороны, не думал, что команда может стать настолько крепкой. Это очень важно. Я пытаюсь использовать свой опыт, чтобы помогать команде сохранять уверенность. Это иногда важнее, чем спасать в воротах.

ПСЖ - Ливерпуль

 

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