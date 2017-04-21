12:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Джанлуиджи Буффон: "Возможно, лучше сыграть против "Реала", чем против "Атлетико"

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Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в преддверии жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что хотел бы встретиться в следующем раунде плей-офф с "Монако". Голкипер допустил, что встречи против "Реала" для его команды пройдут лучше, чем против "Атлетико".

– Возможно, лучше встретиться с "Монако", – цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. – Или с "Реалом", который сейчас будет тратить большое количество сил на завоевание чемпионского титула в Испании. "Королевский клуб" не сможет в таких условиях активно использовать ротацию, в отличие от "Атлетико", который в ла лиге располагается на комфортной позиции и может позволить себе расставлять приоритеты по турнирам.

Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов пройдет сегодня и начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию мероприятия.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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