Джанлуиджи Буффон: "Возможно, лучше сыграть против "Реала", чем против "Атлетико"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в преддверии жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что хотел бы встретиться в следующем раунде плей-офф с "Монако". Голкипер допустил, что встречи против "Реала" для его команды пройдут лучше, чем против "Атлетико".

– Возможно, лучше встретиться с "Монако", – цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. – Или с "Реалом", который сейчас будет тратить большое количество сил на завоевание чемпионского титула в Испании. "Королевский клуб" не сможет в таких условиях активно использовать ротацию, в отличие от "Атлетико", который в ла лиге располагается на комфортной позиции и может позволить себе расставлять приоритеты по турнирам.

Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов пройдет сегодня и начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию мероприятия.