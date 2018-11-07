Джанлуиджи Буффон: "В матче с "Реалом" в ЛЧ со мной поступили несправедливо"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон назвал свое удаление в матче 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого года против "Реала" (3:1) несправедливым. Тогда 40-летний итальянец защищал цвета "Ювентуса".

– Мне пришлось пропустить матчи Лиги чемпионов, но я чувствовал, что со мной поступили несправедливо, – цитирует Буффона Football Italia. – Дело не в дисквалификации, а в той невероятной красной карточке, которую мне показали в Мадриде.

В матче "Реал" – "Ювентус" (1:3) сезона-2017/2018 Лиги чемпионов главный арбитр матча Майкл Оливер показал Буффону прямую красную карточку за споры в концовке встречи. Тогда мадридский клуб реализовал пенальти и вышел в полуфинал Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния (4:3 – общий счет).