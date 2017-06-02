Джанлуиджи Буффон: "У "Ювентуса" есть шанс переписать историю в финале Лиги чемпионов"

Капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в преддверии финала Лиги чемпионов с "Реалом" отметил, что поддержка болельщиков поможет игрокам справиться с давлением соперника. Вратарь также добавил, что у нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду намного больше возможностей решить исход встречи, чем у него.

– Мы чувствуем эту замечательную поддержку, этот энтузиазм, – цитирует официальный сайт УЕФА Буффона. – Это ингредиент, который в сложные моменты матча может вдруг у нас возникнуть, может помочь нам найти источники изобретательности и энергии. Они понадобятся нам, чтобы справиться с давлением "Реала" и показать максимум своих возможностей. Победа принесла бы много радости.

Мы верим в свои силы, однако не витаем в облаках. "Реал" привык побеждать в финалах, тогда как мы в нескольких уступили. Этот матч хорош тем, что у нас есть шанс попытаться переписать историю.

Роналду – пример для всех нас. Мне 39, и я думал, что мне уже нечему учиться в эмоциональном плане. Но в этом году, общаясь с Дани, я многому научился. Футболисты вроде Дани и Роналду многое выиграли, но они не задирают носа. Приятно находиться среди них, ведь у них многому стоит поучиться. Когда Алвес только перешел к нам, я говорил, что надеюсь, он поможет "Ювентусу" выиграть Лигу чемпионов.

Репортеры должны распускать слухи, но я не тщеславный – я не стану ставить себя на один пьедестал с Роналду и даже не мечтаю об этом. У нас совершенно разные роли. Моя – защищать, его – атаковать. Мы полные противоположности. Все, что я могу сделать, – это не пропустить. У него гораздо больше возможностей решить исход матча. Рад, что журналисты видят завтрашний матч как битву между мной и Криштиану, но это выдумки.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.