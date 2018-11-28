Джанлуиджи Буффон: "У "Ливерпуля" самая сильная в Европе тройка нападения"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон опасается атаки "Ливерпуля" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он впечатлен игрой Садио Мане, Роберту Фирмину и Мохамеда Салаха.

– На протяжении всей карьеры я всегда хотел сравнить себя с самыми лучшими, – цитирует The Mirror Буффона. – И сейчас я не вижу в Европе команды, у которой тройка нападения была бы сильнее, чем у "Ливерпуля". В этом сезоне, считаю, фаворитами Лиги чемпионов будут "Барселона", "Ювентус" и "Манчестер Сити", но и у "Ливерпуля" есть шанс.