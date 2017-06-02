Джанлуиджи Буффон: "Страх должен быть, если играешь в таких матчах, как финал Лиги чемпионов"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон считает, что страх перед финалом Лиги чемпионов против "Реала" - нормальное чувство. По его мнению, туринцы будут завтра играть с уверенностью в своих силах, чтобы ни о чем не сожалеть после встречи.

- Страх должен быть, если играешь в таких матчах, - цитирует пресс-служба УЕФА Буффона. - Нужна смелость, чтобы победить его. Обычно мне это удается. Поэтому я чувствую себя сильнее, чем те, кто говорит, что ничего не боится. Мы будем играть с уверенностью. Не хотим ни о чем сожалеть после финального свистка.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.